Domani, venerdì 2 luglio 2021, dalle 9.30 alle 12. 30 presso l’Auditorium ex GIL, in via Milano a Campobasso, si terrà il convegno “Assegno unico universale. Avvio della riforma”, una giornata di formazione e approfondimento sulle misure a sostegno delle famiglie con figli Legge 46/2021.

L’evento è organizzato dall’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso con il Patrocinio della Regione Molise e del Comune di Campobasso, in collaborazione con il Gruppo AWA e l’UCI Coordinamento Regionale Molise.

Di seguito il programma dei lavori del 2 luglio:

9:30 – accoglienza e registrazione partecipanti

10:00 – saluti di benvenuto

Introduce e modera i lavori

Vincenzo De Marco – Direttore Ambito Territoriale Sociale di Campobasso

Roberto Gravina

Sindaco del Comune di Campobasso

Presidente del Comitato dei Sindaci dell’ATS di Campobasso

Stefano Ugo Quaranta

Direttore Regionale INPS Molise

Daniela Grignoli

Presidente del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale

Università degli Studi del Molise

Antonio Federico

Deputato della Repubblica Italiana

Componente della Commissione Affari Sociali della Camera

Donato Toma

Presidente della Giunta Regionale del Molise

11:00 – Formazione Operatori

Alessandro Ciglieri

Esperto in Progettazione e Attuazione di Interventi Sociali

Argomenti:

– I benefici economici per le famiglie con figli a carico;

– L’assegno unico universale;

– Il Decreto “Ponte” “assegno temporaneo per i figli minori”

12:30 – Dibattito e chiusura dei lavori