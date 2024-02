di Redazione

I Carabinieri della stazione di Trivento hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Campobasso, per l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Un 46enne che non si è rassegnato alla decisione che la vittima interrompesse il loro rapporto sentimentale, è gravemente indiziato del reato di atti persecutori e minacce gravi nei confronti della ex compagna oltre a una grave aggressione fisica alla stessa. Il Giudice per le Indagini Preliminari, condividendo le richieste della Procura ha ritenuto indispensabile che al soggetto venisse applicato il c.d. braccialetto elettronico in modo che lo stesso possa essere monitorato al fine di evitare avvicinamenti alla vittima. Un ennesimo episodio di violenza contro le donne che la Procura vuole non soltanto reprimere ma anche prevenire.