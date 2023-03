Musica che passione ! Quando “prende”, non lascia più, sia fanciulli, giovani che adulti. In effetti leggere lo spartito musicale, interpretare le note, suonare uno strumento è sinonimo di cultura e sapienza umane, dal che la bellezza, il piacere d’incamminarsi su tale indirizzo, appunto quello musicale. Ne sanno qualcosa fanciulli e giovani ambosessi venafrani nonché adulti ritratti entusiasti in foto con in mano i loro strumenti a fiato quali trombe e sax, mentre sono impegnati nelle prove del saggio 2023 della Jam Session School di Venafro nel solco della tradizione musicale cittadina, autentico vanto locale e nel ricordo dei venafrani che sino a qualche decennio addietro davano vita all’apprezzata “Banda Città di Venafro”, concerto bandistico composto per lo più da artigiani ovunque accolti ed applauditi. Oggi è tutt’ultra … musica, la gloriosa banda musicale cittadina non c’è più da tempo, ma la passione locale per la musica è rimasta intatta, tant’è appunto fanciulli, giovani e adulti che si preparano per il loro immediato futuro artistico/musicale. Ed allora complimenti a tutti e buona musica!