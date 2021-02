Il Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise prosegue le sue attività formative rivolte non solo ai collaboratori ma anche ai tesserati delle società sportive. A tal riguardo il Coordinatore Federale Regionale dott. Gianfranco Piano ha inoltrato richiesta al Settore Tecnico per l’assegnazione di un corso per l’abilitazione ad “Allenatore di Giovani Calciatori” – Uefa Grassroots C Licence che abilita ad allenare tutte le categorie del settore giovanile in società professionistiche e dilettantistiche, compresa la categoria Juniores, (escluse le squadre partecipanti ai campionati “Berretti e Primavera”).

Lo svolgimento del corso è previsto nel periodo compreso tra i mesi di Aprile e Giugno 2021 e si svolgerà presso la sede del C.R. Molise, se la situazione Covid lo permetterà, oppure in modalità online. Tutti gli interessati possono presentare una manifestazione di interesse alla partecipazione entro e non oltre il 27 Febbraio prossimo inviando i propri dati anagrafici ed i contatti mail e telefonici ai seguenti indirizzi: base.molisesgs@figc.it e digremax@hotmail.com. Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al Delegato dell’Attività di Base SGS Massimiliano Di Gregorio al numero 3294732650. Sarà cura del Coordinamento Regionale ricontattare tutti gli aspiranti partecipanti appena saranno pubblicati il bando e la domanda di partecipazione.