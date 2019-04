Dopo le innumerevoli segnalazioni ricevute relative alla criticità della viabilità urbana dovuta in particolar modo ai cosiddetti “parcheggi selvaggi” nelle ore di entrata ed uscita dalla scuola degli alunni dell’istituto Comprensivo “Don Giulio Testa” in via Machiavelli, l’Assessore alla Viabilità Anna Barile ha ritenuto opportuno, previo sopralluogo con il Comando dei Vigili Urbani di Venafro, far elaborare un progetto al fine di risolvere tali problematiche e mettere in SICUREZZA il transito pedonale degli alunni dell’istituto.

I lavori richiesti ed egregiamente eseguiti dalla Ditta I.G.E.M. SNC segnaletica stradale di Sora hanno riguardato:

1 – La MESSA IN SICUREZZA del transito pedonale reso critico dalla sosta “selvaggia” degli automobilisti sul marciapiede di via Machiavelli durante l’orario d’ingresso e di uscita dei ragazzi da scuola;

2 – La MESSA IN SICUREZZA dell’area antistante il plesso scolastico Don Giulio Testa per la salita dei ragazzi sugli scuolabus e per lo spazio di manovra degli stessi, dividendo l’area destinata alla sosta dei veicoli dall’area riservata a:

. SCUOLABUS

. CARICO E SCARICO PER LA MENSA SCOLASTICA

– N° 2 POSTEGGI RISERVATI AI TITOLARI DI CONTRASSEGNO PER DISABILI

3 – La NUOVA COLLOCAZIONE degli stalli di sosta riservata ai titolari di contrassegno per disabili;

4 – L’ INVERSIONE DEL SENSO Dl MARCIA su via Francesco Guicciardini (tratto compreso tra via Antonio Mancino e via Machiavelli) con il primo tratto a doppio senso al fine di consentire I’accesso al parcheggio del complesso scolastico;

5 – L’APPOSIZIONE Dl DISSUASORI DELLA SOSTA su via Luca Giordano al fine di evitare anche qui la sosta “selvaggia” sul marciapiede. “Al rientro dalle Vacanze Pasquali gli alunni dell’istituto comprensivo Don Giulio Testa troveranno spero una gradita sorpresa nel vedere la loro scuola cambiata ma sopratutto più SICURA.

A chi ha criticato l’operato, definendo “di cattivo gusto” dei normalissimi dissuasori parecchio usati nei progetti Sicurezza Viabilità Scuole, rispondo semplicemente che il “buon gusto” è opinabile e personale…..trattasi pur sempre di una Scuola frequentata da bambini di eta’ compresa tra i 3 ed i 10 anni e per questo motivo non si è ritenuto opportuno dare l’immagine di un recinto utilizzando classici dissuasori a paletto con relative catene oppure parapedonali con pubblicità non consone al luogo; credo invece che quegli “orrendi cosi gialli” come li ha definiti qualcuno, piaceranno molto ai bambini e se ci vorranno vedere il set dei Simpson o dei Minions BEN VENGA!, lasciamoli lavorare di fantasia anziché rendergli pesante un luogo dove passano gran parte della loro giornata….l’importante è “LA SICUREZZA.