Le grate e i tombini ostruiti nonché le caditoie scomparse sono i tormentoni ultimi di Venafro

“Abbiamo due soli operai in organico municipale. E’ stato inserito nell’elenco delle cose a farsi quanto segnalato e di sicuro s’interverrà, ma chiediamo comprensione e pazienza !”. Così dal Comune di Venafro a quanti, e non sono pochi …, segnalano di problemi di varia natura su strade e piazze della città a tutto danno dell’immagine del centro nonché a rendere problematico il vivere quotidiano della massa. Le più recenti segnalazioni di cose che non vanno rivolte alla struttura amministrativa riguardano tra l’altro la non funzionalità, data la loro occlusione datatissima, di tombini e grate per lo scorrere delle acque piovane su piazze e strade. Tali tombini, grate ect. in più punti dell’abitato -giusto per esemplificare si segnalano problemi di tal fatta su via Conca Casale, in via Falca, su via Maria Pia ect.- sono ostruiti e tappati da tempo immemorabile a causa del pietrisco, del terreno, della plastica e di tant’altro accumulatosi nel tempo al loro interno, senza che si sia mai provveduto a rimuovere l’eccedente e ripristinare la funzionalità di siffatti essenziali servizi municipali. Dappertutto cioè nell’abitato venafrano tombini e grate per lo smaltimento delle acque ostruiti e come tali non più funzionanti. E quanti segnalano siffatti disservizi, si sentono rispondere dalla casa municipale, “Si, ne siamo consapevoli, ma i lavoratori ad hoc sono pochi, per cui bisogna attendere. S’interverrà ma occorre tempo !”. Quindi le caditoie di piazza Vittorio Veneto al rione Mercato, altra segnalazione popolare. In questo caso però non risultano ostruite e tappate, ma non ci sono più affatto ! C’erano un tempo, ma eseguiti determinati lavori stradali in zona, sono state del tutto cancellate, sparite addirittura ! Si, incredibile ma vero ! E ne sa qualcosa chi nei periodi piovosi raccoglie acqua giù in piazza D’Acquisto, dove ne arriva tanta ed anche a forte velocità essendo sparite le utili caditoie a monte, cioè in piazza Vittorio Veneto al rione Mercato.