Riportiamo integralmente il post scritto sul Facebook dall’Associazione Sassarè Lame di Isernia.

“NOI COME ASSOCIAZIONE SASSARE’ LAME’ DENUNCIAMO PUBBLICAMENTE sulle dichiarazione del Consigliere Regionale Andrea di Lucente ATTI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE E DI DIFFAMAZIONI sulla Comunità ROM ISERNINA sulla questione MIGRANTI … dove ha dichiarato DI LUCENTE: “quest’ultimi hanno soppiantato gli zingari isernini nello spaccio della zona stazione e villa comunale…e che gli zingari usano i nigeriani nello spaccio della droga”… UNA DICHIARAZIONE A DIR POCO SCIOCCANTE!!!

PARAGONARE O ANCORA PEGGIO COLPEVOLIZZARE UNA INTERA COMUNITA’ DEI REATI CHE LA POLITICA STESSA A MESSO IN CAMPO… l’ennesima bufala contro la comunità ROM ISERNINA per mascherare i loro luridi affari o meglio BUSINESS nel traffico di migrati… COLPEVOLIZZARE UNA INTERA COMUNITA’ ROM che da ben quattro secoli è residente ad Isernia e che lavora e molti si sono aperte delle attività, per qualche illecito di un singolo si targhettizza un intera comunità… DA OGGI DICIAMO BASTA !!!!”