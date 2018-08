Prendo atto a mezzo stampa, che ella propone, in qualità di parlamentare eletto nel Molise dal M5S, per l’incarico di Commissario ad acta, per l’attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario nel Molise, un manager.

Bene, un manager che ha lavorato per i più importanti gruppi internazionali privati dalla americana Metropolitan Life Insurance Company, alla Banca Cortal-Consors gruppo BNP-Paribas leader europeo nei servizi finanziari di portata mondiale e una delle 6 banche più solide al mondo secondo la valutazione della società di rating Standard & Poor’s, questo manager è molisano ha un curriculum di tutto rispetto, è disponibile ad assumere l’incarico immediatamente a TITOLO GRATUITO e risponde al nome di chi scrive, Nicola Lanza.

La nomina del Commissario è un atto politico molto delicato, la volontà di scegliere un manager non coincidente con il Presidente della regione Molise richiede una figura capace di dialogare con tutte le parti in campo, iniziando dai cittadini molisani, nel rispetto della delibera di nomina in forza delle fonti che disciplinano l’incarico partendo dall’articolo 120 della Costituzione.

Infatti per la Corte Costituzionale le funzioni amministrative del Commissario non sono soggette ad interferenze degli organi regionali (sentenza del 5 maggio 2014 n.110). E’ evidente che è nell’interesse generale è di fondamentale importanza rivedere con il Ministro competente il Piano di rientro del disavanzo sanitario già concordato (piano Stato – Regione), alla luce di tutte le criticità da più parti espresse.