Nella mattinata di ieri, giovedì 7 gennaio, i Carabinieri si sono recati nella sede della Giunta regionale e hanno prelevato una serie di documenti nonché tutta la documentazione relativa al progetto “Larino centro Covid” presentato lo scorso 16 giugno dal Commissario Angelo Giustini al Ministero della Salute.

Le indagini fanno seguito all’esposto denuncia presentato dall’avvocato Vincenzo Iacovino per conto del Comitato “Verità e dignità vittime Covid costituito dai familiari delle persone decedute.

IL DISASTRO ANNUNCIATO E DENUNCIATO

FINALMENTE LA MACCHINA DELLA GIUSTIZIA SI È MESSA IN MOTO

DOPO L’ESPOSTO LE PROCURE HANNO PRELEVATO MOLTI DOCUMENTI IN REGIONE ED INERENTI ANCHE AL CENTRO COVID DI LARINO

I MEDICI CONTINUANO A DENUNCIARE LA GRAVITÀ IN CUI VERSANO I PAZIENTI E IL PERSONALE AL “CARDARELLI” OSPEDALE HUB ORA CENTRO COVID (complimenti!)

IL PRIMARIO DI CHIRURGIA, MAI INFORMATO DALLA DIRIGENZA SANITARIA E AMMINISTRATIVA, AL RIENTRO DALLE FERIE VISTO IL DISASTRO HA

DENUNCIATO:

I CONTAGI

– 7 PAZIENTI RICOVERATI HANNO CONTRATTO IL COVID IN CORSIA

– 4 OPERATORI SANITARI SONO RISULTATI POSITIVI

– 7 PAZIENTI DI MEDICINA “APPOGGIATI” IN CHIRURGIA SONO POI RISULTSTI POSITIVI

– 2 OPERATORI DI MEDICINA CHE DAVANO CURE AI PAZIENTI “APPOGGIATI” SONO

RISULTATI POSITIVI

LE CRITICITÀ

– I PAZIENTI CHE ENTRANO IN REPARTO DI CHIRURGIA SONO ORMAI SOLO RICOVERI D’URGENZA CHE TRANSITANO DAL PRONTO SOCCORSO PREVIO TEST RAPIDO RITENUTO “FALLACE” E CIÒ PER DECISIONE DELLA DIREZIONE SANITARIA.

– IL TEST DEFINITIVO VIENE FATTO IN REPARTO CON RISULTATO SOLO DOPO ALCUNE ORE

– LA CONTRAZIONE DEI POSTI LETTO E DEGLI SPAZI DISPONIBILI IN REPARTO A CAUSA DEL SOPRAVVENUTO ACCORPAMENTO DI UROLOGIA, SEMPRE SU DISPOSIZIONE DELLA DIREZIONE SANITARIA, PIÙ GLI “APPOGGI” DI PAZIENTI DI MEDICINA, HANNO CREATO UNA SITUAZIONE DI “PROMISCUITÀ” IN SPAZI RISTRETTI, DI PAZIENTI E PERSONALE ASSOLUTAMENTE INOPPORTUNA.

IL RISCHIO DI EPIDEMIA COLPOSA

PALESANDOSI IL RISCHIO DI EPIDEMIA (già concreta visto i positivi denunciati) IL PRIMARIO HA RICORDATO LA SUA CONTRARIETÀ ALL’OSPEDALE COVID AL CARDARELLI IN CONCOMITANZA CON L’ESSERE CENTRO DI PATOLOGIE TEMPO DIPENDENTI RICHIAMANDO LE SUE PREGRESSE DENUNCE E

HA CHIESTO

AL DG, DS, DA UFFICIO LEGALE DELLA ASREM DI ATTIVARSI PER INTERROMPERE LA DENUNCIATA ED ACCERTATA “CATENA DI CONTAGI”.

HA CHIESTO

DI VALUTARE OGNI INIZIATIVA FINO ALLA “CHIUSURA TEMPORANEA DEL REAPRTO DI CHIRUGIA GENERALE “ DEL CARDARELLI.

BENE ANZI MALE!

FINALMENTE QUESTI INCOMPETENTI SONO RIUSCITI A METTERE KO ANCHE IL REPARTO DI CHIRURGIA!…

ORA CI SONO TUTTI GLI ELEMENTI PERCHE’ – LA PROCURA INTERVENGA E SEQUESTRI TUTTO IN ATTESA DI SVOLGERE L’AZIONE PENALE D’UFFICIO;

– IL COMMISSARIO E LA REGIONE RISOLVANO IN TRONCO GLI INCARICHI DELLA DIRIGENZA ASREM AFFIDANDOLA A MANI PIÙ ESPERTE;

– SI TRASMETTANO TUTTI GLI ATTI ALLA CORTE DEI CONTI PER ACCERTARE OGNI RESPONSABILITÀ CONTABILE

– IL MINISTRO DELLA SANITÀ E LA POLITICA LOCALE ( se e’ mai esistita) VALUTINO LA DRAMMATICA SITUAZIONE IN CUI VERSA LA SANITA MOLISANA PER COLPE CHIARE E GRAVISSIME DI DILETTANTI ALLO SBARAGLIO E VALUTINO, PER IL BENE DELLA SALUTE DEI MOLISANI, LARINO COME CENTRO COVID RIDANDO AL “CARDARELLI”LA SU FUNZIONE E LA SUA DIGNITÀ CHE MERITA IN UNO CON I SANITARI CHE VI OPERANO CON ABNEGAZIONE GARANTENDO AI MOLISANI I LIVELLI ESSENZI DI ASSISTENZA!….

IL MOLISE CIVILE E’ ATTENTO E VIGILE E STA DIMOSTRANDO CHE LA LEGGE C’È’ E VA RISPETTATA E DIRITTI GARANTITI E TUTELATI.

PRESTO ALTRI ESPOSTI PER

– PROCURATA EPIDEMIA;

– ABUSI;

– INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO;

– LESIONI GRAVI;

– OMICIDI COLPOSI

– E ALTRO