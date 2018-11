A seguito di una situazione che perdura da diverso tempo e che sta creando gravi disagi alla comunità, il sindaco Giacomo Lombardi scrive all’Agcom per sollecitare un rapido intervento al fine di garantire l’applicazione delle norme legislative sull’accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione anche al Comune di Roccamandolfi.

In relazione all’oggetto, il sottoscritto Giacomo Lombardi, sindaco p.t. del Comune di Roccamandolfi, segnala a Codesta spettabile Autorità di garanzia lo scenario disagevole che si rileva da anni nella nostra comunità:

sul territorio comunale l’assenza di infrastrutture di comunicazione comporta la mancata copertura del segnale di telefonia mobile su circa il 70% del territorio; nonostante l’Amministrazione comunale si sia adoperata con i gestori ed abbia posto in essere tutte le attività propedeutiche all’allaccio dei ripetitori (adozione di apposito regolamento comunale, studi di fattibilità, rinvenimento dei siti idonei alla costruzione, ripetuti incontri con tutte le principali aziende di telefonia mobile…), ad oggi non è stato approvato alcun progetto in ordine alla sua posa in opera e le società interpellate non si sono mostrate convinte della convenienza economica di un simile piano d’azione, anche alla luce delle piccole dimensioni territoriali del comune di Roccamandolfi ( circa 900 abitanti).

Una tale situazione di stallo si riverbera in maniera inellutabile sulle dinamiche della nostra comunità, comportando sia problemi di ordine e sicurezza pubblica – se si pensa agli anziani spesso non rintracciabili nelle loro abitazioni o agli stessi Uffici comunali, dove è assente la copertura dei cellulari, con conseguente rallentamento e/o impossibilità di comunicazioni istituzionali – sia di ordine economico-turistico, laddove gli esercizi commerciali e le strutture ricettive sono spesso irraggiungibili telefonicamente, con tutte le conseguenze in tema di deflussi e di minori soggiorni di turisti.

Avendo pertanto il sottoscritto e tutta l’amministrazione comunale profuso tutte le proprie energie per addivenire ad una risoluzione della problematica tutt’ora in essere e non avendo avuto riscontri positivi dagli interlocutori interpellati, si chiede l’intervento di Codesta Autorità al fine di garantire l’applicazione delle norme legislative sull’accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione anche al comune di Roccamandolfi, distraendolo così dalla situazione di isolamento in cui è stato relegato.

Il Sindaco

Dott. Giacomo Lombardi