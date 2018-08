In riferimento all’articolo pubblicato dal direttore Christian Ciarlante datato 13 agosto 2018 dal titolo: “Montenero di Bisaccia – Cassonetti stracolmi di rifiuti, spettacolo indecoroso”

Interviene l’assessore all’Ambiente di Montenero di Bisaccia Simona Contucci che replica a quanto riportato dal nostro direttore.

Concediamo volentieri il diritto di replica all’assessore Contucci, sempre nel rispetto della verità e della trasparenza, ci rendiamo come sempre disponibili a riportarle.

Riceviamo e pubblichiamo

In relazione alla segnalazione inviata nei giorni scorsi alla Vostra Redazione e all’articolo pubblicato in data 13 agosto dal titolo: “Montenero di Bisaccia – Cassonetti stracolmi di rifiuti, spettacolo indecoroso”, l’assessore all’Ambiente Simona Contucci intende precisare quanto segue.

“La situazione evidenziata dalla foto pubblicata – dichiara l’assessore Contucci – si riferisce ad un residence della Marina di Montenero di Bisaccia in cui né gli operatori che smaltiscono la frazione organica né quelli che si occupano del ritiro dell’indifferenziato sono potuti entrare, a causa della chiusura delle sbarre di accesso alla struttura nelle giornate del 12 e 13 agosto.

La situazione era stata già segnalata dalla sottoscritta agli amministratori del condominio il giorno giovedì 9 agosto; solo il 13 agosto, nel primo pomeriggio. gli stessi hanno fatto recapitare una copia delle chiavi agli addetti al ritiro dei rifiuti.

Le difficoltà, quindi, non sono state create dal numero insufficiente di bidoni, ma dal fatto che per ben due giorni di seguito non si è potuto provvedere al ritiro per le cause evidenziate. Confidando nel buon senso e nella collaborazione di tutti, auguriamo ai residenti della struttura buone vacanze”.