di Redazione

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Roberto Gravina, ha presentato un’interpellanza in Consiglio regionale, sollecitando chiarezza sull’effettiva applicazione della Legge Regionale n. 19 del 1998, che prevede agevolazioni tariffarie per le persone con disabilità nel trasporto pubblico locale. L’interpellanza è volta a verificare che i diritti di mobilità siano pienamente rispettati in tutto il Molise e che le agevolazioni previste dalla legge siano realmente accessibili a chi ne ha diritto. «Da segnalazioni ricevute da alcune associazioni operanti sul territorio regionale e attive nel settore delle disabilità – ha dichiarato Gravina -, parrebbe che non tutte le aziende di trasporto pubblico locale in Molise applichino attualmente le agevolazioni tariffarie previste dalla normativa a favore delle persone con disabilità, con conseguenti difficoltà per i soggetti beneficiari nell’accesso ai servizi di trasporto. È doveroso sapere se in Molise ci sia piena certezza sull’applicazione delle agevolazioni per i disabili nel trasporto pubblico – ha aggiunto Gravina -. La mobilità è un diritto, soprattutto per chi affronta già quotidianamente difficoltà aggiuntive». Non risultano pubblicamente disponibili informazioni aggiornate su quali convenzioni siano attualmente in essere tra la Regione e le aziende di trasporto pubblico locale, né sulle modalità di verifica dell’effettiva applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dalla L.R. 19/1998. Per tutti questi motivi Gravina ha chiesto alla Regione di confermare espressamente se la legge del 1998 sia ancora pienamente attiva e di chiarire le modalità di applicazione. «Abbiamo bisogno di trasparenza sulle convenzioni tra Regione e aziende di trasporto e di capire se queste garantiscano standard adeguati al trasporto delle persone con disabilità – ha proseguito Gravina – Senza un’adeguata vigilanza, i rischi di disservizi aumentano, e a pagarne le conseguenze sono le fasce più fragili della nostra società». Inoltre, Gravina ha anche chiesto alla Regione se sia stato predisposto un piano di mobilità specifico per le persone con disabilità, come richiesto dalla normativa. «Vogliamo assicurarci – sottolinea – che ogni cittadino molisano con disabilità possa muoversi senza ostacoli economici o organizzativi. La Regione deve attuare tutte le misure necessarie per far rispettare i diritti alla mobilità». Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle ha sollecitato la Regione a intervenire con sanzioni per eventuali violazioni. «Se ci sono aziende che non rispettano le agevolazioni previste dalla legge – conclude Gravina – è doveroso che la Regione prenda provvedimenti. Le persone con disabilità devono poter contare su servizi di trasporto adeguati, senza subire discriminazioni».