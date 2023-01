Sabato 14 gennaio 2023 il Cardinale Mario Grech inaugura il nuovo ciclo di incontri dedicato alla “Fratelli tutti” presso la Biblioteca Diocesana di Larino

È dedicato all’enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco sulla fraternità e l’amicizia sociale il nuovo ciclo di incontri organizzato dalla Biblioteca Diocesana “Mons. Biagio D’Agostino”.

«Fin dall’inaugurazione della nuova sede della nostra Biblioteca Diocesana un anno fa in Via Seminario a Larino – dichiara don Claudio Cianfaglioni, direttore della Biblioteca – il Vescovo ha suggerito che questo luogo non fosse soltanto un “contenitore” di libri ma anche e soprattutto un “laboratorio” di cultura. Così, dopo il primo ciclo di incontri dedicato lo scorso anno a I quattro amori di C.S. Lewis, quest’anno ci farà da guida il testo dell’enciclica di Papa Francesco sulla fraternità e l’amicizia sociale. La fraternità universale per un cristiano non è un tema tra gli altri ma costituisce il cuore stesso del Vangelo: non possiamo infatti dire Padre nostro senza sentirci ed essere realmente suoi figli e, dunque, “fratelli tutti” fra di noi. Lungo i secoli il cristianesimo ha prodotto a più livelli una vera e propria cultura della fraternità. Oggi, a fronte di un preoccupante dilagare di una cultura dell’indifferenza e dell’autoreferenzialità – quella che Papa Francesco chiama “colonizzazione culturale” che svuota di senso e altera le grandi parole della storia umana (cf. Fratelli tutti, n. 14) – è quanto mai urgente riscoprire e recuperare quella cultura della fraternità di cui siamo figli e pertanto eredi. L’enciclica del Papa è un faro luminoso che può aiutarci in questa direzione».

Sarà il Cardinale Mario Grech, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi in Vaticano, ad inaugurare il ciclo di incontri, dialogando con alcuni giovani della Diocesi di Termoli-Larino sul tema: “La fraternità: via per la Chiesa di oggi”.

L’appuntamento è per sabato 14 gennaio 2023 alle ore 19 presso la Biblioteca Diocesana “Mons. Biagio D’Agostino” in Via Seminario a Larino.

Per contatti e informazioni: bibliodiocesana.termolilarino@gmail.com

