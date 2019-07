Siamo lieti di informare che si è tenuta ieri a Campobasso presso la nostra sede confederale l’Assemblea della FIMAA Molise, l’Associazione dei Mediatori Immobiliari e Creditizi aderente alla Confcommercio, in occasione della quale si è proceduto al rinnovo delle cariche sociali.

A seguito dei risultati è stata confermata all’unanimità Dina d’Onofrio come presidente, eletti come consiglieri Maria Di Gironimo, Michela Aldi, Nico Calderaro e Antonio Cosimi.

Il presidente Dina D’Onofrio, ringraziando per la riconferma al vertice della Fimaa Molise ha voluto proporre da subito le nuove iniziative associative, trovando nei consiglieri eletti l’immediata disponibilità a collaborare e operare al meglio per la tutela ed il sostegno alla categoria, fondamentale in questo particolare momento nell’economia regionale.