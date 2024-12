di Redazione

Sinistra Italiana commenta: “Nessuno in Molise verserà una lacrima per l’uomo del grande bluff”.

“In Molise, senza dubbio, nessuno verserà una lacrima per le dimissioni di Carlo Tavares. L’uomo del grande bluff, che ha illuso tante famiglie di lavoratori, ora getta la spugna mentre su Stellantis si addensano nuvole sempre più nere. Il futuro dell’ormai ex manager comunque è al sicuro, mentre quello di migliaia di operai è sempre più precario e incerto, ma le sue dimissioni aprono un ulteriore vuoto che può essere colmato soltanto dalla Politica con la P maiuscola.” Questa la dichiarazione del segretario regionale di SI, Vincenzo Notarangelo che aggiunge: “in questo caos, governo nazionale e regionale devono prendere una volta per tutte in mano la situazione, dominare e non subire gli eventi e soprattutto dimostrare con i fatti di essere dalla parte del territorio e dei lavoratori. Così come non ci sono più alibi per la nostra delegazione parlamentare, che ha il dovere di difendere fino in fondo e senza remore Termoli, la sua storia e il suo avvenire. Sinistra Italiana c’è e continuerà a fare la sua parte lottando al fianco degli operai”.