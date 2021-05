RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

I MOLISANI MERITANO PERSONE GIUSTE NEI POSTI GIUSTI PER RISOLLEVARSI!…

PORTERÒ FINO IN FONDO IL MANDATO RUCEVUTO DAL DOTT. ITALO TESTA PRESIDENTE DEL “FORUM PER LA DIFESA DELLA SANITÀ PUBBLICA” E LA MIA DENUNCIA PERSONALE PER ASSENZA DI TITOLI DI ALCUNI DIRIGENTI ESTERNI DELLA REGIONE MOLISE.

ERA OBBLIGO DELLA COMMISSIONE ACCERTARE PRIMA DELLA NOMINA I TITOLI SOLO DICHIARATI DALLA CANDIDATA PRESCELTA A RICOPRIRE IL DELICATO INCARICO DI DIRETTORE SANITARIO DELLA ASREM. E CIÒ A MAGGIOR RAGIONE VISTA LA PANDEMIA IN CORSO.

DOPO L’ESPOSTO ERA ED E’ TUTTORA OBBLIGO DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) DELLA REGIONE SVOLGERE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULLA REGIONE CIRCA L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE.

ERA ED E’ OBBLIGO DELLA REGIONE E DEL RPCT VERIFICARE I TITOLI SOLO DICHIARATI, IN CAPO ALLA CANDIDATA, E LA CONFERIBILITA O MENO DELL’INCARICO.

SI RICORDA INFATTI CHE NEL CASO IN CUI L’INCARICO NON SIA CONFERIBILE E’ NULLA LA NOMINA E IL RELATIVO CONTRATTO CON OBBLIGO DI REVOCA DELL’INCARICO E RESTITUZIONE DELLE SOMME EVENTUALMENTE PAGATE. FERMO RESTANDO OGNI RESPONSABILITÀ PENALE ED ERARIALE!

NOI ANDREMO FINO IN FONDO PER ACCERTARE IGNI EVENTUALE ABUSO E RESPONSABILITÀ.

IL MOLISE MERITA RISPETTO!…

Avv. Vincenzo Iacovino