Donato Vito Casamassima, docente di Zootecnia all’Università del Molise e decano tra i professori ordinari più anziani in ruolo con regime a tempo pieno, dal primo marzo assumerà le funzioni rettorali a seguito delle dimissioni anticipate del rettore Gianmaria Palmieri.

È quanto stabilito dalla norma in materia (Legge 240/2010) e dal Regolamento elettorale di Ateneo. Dovrà, entro dieci giorni, attivare le procedure elettorali. Come stabilito dallo Statuto di Ateneo tali procedure dovranno completarsi non oltre i 90 giorni dalla cessazione dalla carica di Rettore del dimissionario Gianmaria Palmieri. Lo apprende l’ANSA da fonti interne all’Ateneo.