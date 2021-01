I dubbi del dirigente medico del Pronto Soccorso di Isernia, Lucio Pastore, in merito alle paventate dimissioni del Commissario alla sanità molisana Angelo Giustini.

“Mi chiedo: sarà vero che Giustini ha presentato le dimissioni perché la struttura ministeriale gli ha chiesto di non rinnovare le convenzioni con i privati e lui non se la è sentita? È mai possibile che una mossa di questo tipo per riportare la centralità sulla sanità pubblica avvenga così, apparentemente in sordina? La richiesta del ministero sarebbe scaturita dal fatto che i privati non volevano firmare la convenzione che escludesse l’extra-budget.

Se tutto questo fosse vero significa che il governo Conte sta provando realmente a cambiare strada. I segnali sono timidi perché non esiste alcun substrato culturale-politico che sottende un cambiamento di questo tipo e tutta l’informazione è controllata nel filtrare le notizie.

Mi ha molto colpito il servizio di Report dove il procuratore generale di Santa Maria Capua Vetere affermava che De Luca avrebbe firmato atti per spostare posti letto e fondi pubblici verso la sanità privata, depotenziando le strutture pubbliche. Sembra che questi atti siano stati addirittura stilati dai rappresentanti delle strutture private.

Quello che il Forum va affermando da tempo è stato evidenziato anche da una procura, il che spiega perché il sistema sanitario funziona sempre peggio. Questa notizia, che a me sembra una bomba, è stata silenziata e non ripresa dai media.

Giustini dice che si rifiuta di procedere perché 700 persone della sanità privata potrebbero perdere il posto di lavoro. Tuttavia, vista la carenza di personale nel servizio pubblico, questo personale potrebbe essere subito riassorbito nei nostri ospedali come è già avvenuto nel Lazio per una struttura privata.

C’è molta nebbia in queste notizie ed è difficile comprendere se siano reali. Se dovessero essere vere significa che qualcosa si sta muovendo realmente nel profondo della politica italiana e dovremmo trovare il modo di aiutare e favorire questa trasformazione. Vedremo di comprendere meglio quello che succede dai prossimi atti.

La confusione regna sovrana nonostante la pandemia in atto…“