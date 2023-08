Sono davvero paradossali le dichiarazioni di alcuni esponenti non eletti di Forza Italia che chiedono le dimissioni dei consiglieri divenuti assessori per fare spazio al proprio ingresso in Consiglio regionale.

Sembra di stare di fronte a “personaggetti” della politica che nel 2020 hanno votato l’abrogazione della surroga in nome di un risparmio buttando fuori dall’assemblea legislativa i 4 consiglieri supplenti (Paola Matteo, Massimiliano Scarabeo, Antonio Tedeschi e Filoteo Di Sandro). Ed oggi che il nuovo governo regionale dovrà chiedere ai molisani di pagare più tasse per via di un disavanzo in bilancio di 180 milioni, che sempre gli eletti della vecchia legislatura hanno prodotto, oggi non c’è più necessità di risparmiare?

Fanno pressing sul governatore Roberti che, secondo loro, deve mettere insieme i tasselli del puzzle. Quello stesso Roberti che si trova a dover mettere mano alle macerie che loro hanno lasciato.

A questi “personaggetti”, per dirla alla De Luca, come l’ex assessore Mena Calenda poniamo delle domande precise: è opportuno secondo lei aumentare i costi dell’ente regione solo per la sua velleità di tornare a percepire 10.500 euro al mese mentre ai molisani bisognerà aumentare le tasse per colpa del governo di cui lei ha fatto parte?

Gli assessori esterni hanno un senso se si tratta di tecnici che devono mettere mano ad un settore. Non sarebbe opportuno allora che il presidente Roberti si avvalesse di manager o professionalità anche politiche ma di comprovata esperienza nominandoli assessori invece di scegliere la giunta tra gli eletti?

Infine, quali sarebbero le motivazioni per cui si dovrebbe procedere alle dimissioni degli assessori per fare entrare in pianta stabile in consiglio chi come lei è stata bocciata dai molisani? Infine, quali sarebbero le sue doti politiche che in anni di assessorato regionale ha evidenziato nei settori di sua competenza finite, da quel che risulta, nel de profundis?

C.M.