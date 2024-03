di Redazione

Il Tar Molise ha annullato la delibera del Consiglio Regionale del 4 gennaio scorso, che aveva salvato i quattro comprensivi a Termoli, accogliendo il ricorso di Ripalimosani, il cui queste le parole del Sindaco Marco Gianpaolo a commento della decisione: «Abbiamo vinto su tutta la linea perché il Tar è entrato nel merito così come avevamo chiesto e si è pronunciato con una sentenza definitiva senza passare dalla sospensiva. E poi perché ha dichiarato illegale l’iter portato avanti dal Consiglio regionale del Molise. Sono state difese e tutelate le aree interne così come la norma prevedeva ed è stata ripristinata la legalità sia per le modalità decisionali utilizzate, sia nella sostanza. Venti pagine di sentenza per fermare un’azione prettamente politica sul nostro massimo bene culturale: la scuola»