Autorizzata la portata a circa 5 milioni di metri cubi della diga di Chiauci (Isernia) seppur in via sperimentale, e per un periodo di soli 2 mesi, dall’Ufficio tecnico per le Dighe di Napoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo ha comunicato ai presidenti delle Regioni Abruzzo e Molise, Luciano D’Alfonso e Donato Toma, il commissario regionale del Consorzio di Bonifica Sud Vasto, Franco Amicone.

“Con questa autorizzazione, seppur temporanea – spiega il commissario Amicone – si potrà raggiungere la quota di 741 metri nell’invaso sperimentale di Ponte di Chiauci che disporrà, fino al prossimo 31 luglio, di circa 5 milioni di metri cubi, come ulteriore quantitativo per le maggiori esigenze agricole, civili e industriali, connesse al periodo estivo, nella fascia costiera abruzzese e molisana”. A riportare la notizia è l’Ansa