Il Senatore di Fratelli d’Italia, Costanzo Della Porta, è intervenuto in dichiarazione di voto al DL recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori.

“Difendere i nostri confini significa difendere la libertà e la democrazia dell’Italia – il commento del Senatore Costanzo Della Porta – Questo provvedimento va a colmare le lacune di un decreto del Governo giallo-rosso sul soccorso in mare e sulla sicurezza nazionale e colma soprattutto le lacune concernenti le regole di attracco perché il porto più sicuro non è sempre quello più vicino”.

“Questo decreto non viola i diritti fondamentali perché mira alla difesa dei migranti e alla difesa nazionale, ponendo dei limiti per fare da scudo a possibili anomalie fraudolenti delle Ong”, ha concluso Della Porta.