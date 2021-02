E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio un nuovo DPCM per assunzioni in Polizia, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza. Il Decreto autorizza la copertura di oltre 3400 posti di lavoro a tempo indeterminato nelle Forze di Polizia. Ecco tutte le informazioni sulle assunzioni previste e il testo del DPCM in Pdf da scaricare.

E’ stato pubblicato, infatti, il DPCM 28 dicembre 2020, che autorizza il reclutamento di 3432 risorse in favore della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Penitenziaria e dell’Arma dei Carabinieri.

Si tratta di assunzioni straordinarie, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste per i Corpi di Polizia dalla legislazione vigente.

Saranno effettuate utilizzando le risorse economiche per le assunzioni Polizia, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Guardia di Finanza relative all’anno 2020, che derivano da quanto risparmiato grazie alle cessazioni di personale verificatesi nel 2019. Le unità di personale saranno assunte a tempo indeterminato.

POSTI DISPONIBILI

Ecco con il nuovo DPCM le assunzioni Polizia, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza che saranno effettuate:

– n. 939 assunzioni Polizia di Stato;

– n. 513 assunzioni Polizia Penitenziaria;

– n. 383 assunzioni Vigili del Fuoco;

– n. 1045 assunzioni Carabinieri;

– n. 552 assunzioni Guardia di Finanza.