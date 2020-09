Un bollettino Asrem poco rassicurante quello di oggi, domenica 6 settembre, che fa registrare 10 nuovi casi positivi al Covid in Molise: 8 a Campobasso, 1 a Campodipietra (CB) e uno a Sant’Agapito (IS). Basso il numero dei tamponi processati, solo 135. Un fatto da non sottovalutare. Con il dato di oggi salgo a 87 i casi positivi in regione.