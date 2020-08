Con il favore della notte, 32 migranti, sono riusciti a fuggire dallo Sweet Dream’s, il centro che ne ospita 83 provenienti dalla Sicilia. Questa mattina, dopo aver effettuato un controllo, è arrivata la conferma che alcuni di loro hanno pensato bene di darsi alla macchia. E’ accaduto quello che tutti temevano e, puntualmente, si è verificato.

Il sindaco di Campomarino Silvestri aveva messo in guardia le autorità segnalando la non idoneità della struttura ad ospitare un numero così consistente di persone. Con troppi ingressi e vie di fuga i malintenzionati hanno avuto gioco facile. Non è dato sapere, allo stato attuale, se tra i fuggitivi ci sia qualcuno positivo al Covid.

E’ proprio questo timore che desta grande preoccupazione. A seguito del grave episodio occorso, è stata convocata una riunione in Prefettura a Campobasso per scongiurare che si possano ripetere episodi simili. Sembra che anche a Campolieto qualcuno si è allontanato facendo perdere le sue tracce.