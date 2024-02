di Redazione

I Giorni dell’Arte presenta, dal 10 al 18 febbraio 2024 presso l’Auditorium Unità d’Italia di Isernia, “Dialogo con il vuoto”, antologica di sculture dell’artista Benvenuto Succi. Benvenuto Succi (Macchia d’Isernia, 1939) è uno dei più significativi artisti molisani degli ultimi quarant’anni. La sua ricerca artistica, caratterizzata da una continua sperimentazione di materiali e tecniche, è stata orientata da un profondo interesse per la natura e per l’uomo. La mostra, curata da Tommaso Evangelista e patrocinata dal Comune di Isernia tramite l’Assessorato alla Cultura e dalla Pro Loco Città di Isernia, propone un percorso attraverso le diverse fasi della produzione artistica dell’artista: dalle sculture in pietra degli anni Sessanta alle opere in terracotta degli anni Settanta, fino alle sperimentazioni minimaliste degli ultimi anni. “Le opere di Succi – spiega il curatore – sono caratterizzate da un forte senso del volume e della forma, da un’attenzione particolare alla materia e da una ricerca continua di equilibrio tra pieni e vuoti. L’artista è in grado di creare forme organiche, sensuali e allo stesso tempo monumentali, che dialogano con lo spazio circostante in modo originale e poetico”. La mostra è accompagnata da un catalogo edito da Di Castro Editore, a cura di Tommaso Evangelista e stampato da Cicchetti Industrie Grafiche, che raccoglie i testi critici di Evangelista e dello stesso Benvenuto Succi. La direzione artistica è affidata al professore e artista Antonio Tramontano. L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 10 febbraio 2024 alle ore 18:30 presso l’Auditorium Unità d’Italia di Isernia. L’ingresso è gratuito e l’esposizione sarà visitabile nei seguenti giorni:

Giorni di apertura: 10-11-13-14-15-16-17-18 febbraio

PROGRAMMA : Inaugurazione della mostra e presentazione del catalogo Ore 18.30 | Auditorium Unità d’Italia | Isernia – Interverranno: L’assessore alla cultura del Comune di Isernia Luca De Martino, il presidente della Pro Loco Davide Avicolli, l’editore Michele di Castro, il direttore artistico Antonio Tramontano e il curatore Tommaso Evangelista. Presenta il giornalista Donato Giannini.

INFO E CONTATTI : I GIORNI DELL’ARTE© è un progetto di Cicchetti Industrie Grafiche e Di Castro Editore volto a valorizzare e diffondere gli artisti e le loro opere attraverso il lavoro editoriale e curatoriale.

CONTATTI : Email: info@igiornidell’arte.it | www.igiornidellarte.it | 335 688 7395 – 340 518 6388

UFFICIO STAMPA: Donato Giannini | +39 338 10 81 096 │donatogiannini@gmail.com | donato.giannini@pec.it