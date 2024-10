di T.A.

Programmata all’auditorium di Isernia per il giorno 2 novembre, l’anteprima nazionale de ‘I Tre Moschettieri’ con il ‘golden trio’ del musical italiano: Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone (conosciuti e amati dal grande pubblico per le loro performance in ‘Notre-Dame de Paris’. Un racconto coinvolgente ed emozionante dei nostri, nei panni di Athos, Porthos e Aramis e il tocco innovativo di Giuliano Peparini a cui è affidata la direzione artistica e la regia. Le coreografie sono firmate da Veronica Peparini e Andreas Muller, musiche di Giò Di Tonno e testi di Alessandro Di Zio.

Il trionfo dell’amicizia dunque, ma anche il trionfo del potere e dell’ambizione in questa storia senza tempo dove “buoni” e “cattivi” combattono una lotta quasi archetipica mettendo al centro valori quali onore, fedeltà, onestà troppo spesso messi in crisi dal mito dell’uomo contemporaneo e che i tre moschettieri portano fieri sulla punta delle loro spade. I biglietti per l’evento sono in prevendita su Ciatickets e su Ticketone.