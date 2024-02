di T.A.

SARA’ CENTRALE NELLA RIORGANIZZAZIONE DELLA SANITA’ PUBBLICA REGIONALE

“Sono stato medico decenni addietro nell’Ospedale SS Rosario di Venafro e sto qui oggi (ossia al citato ospedale venafrano, ndc) assieme ad altri per anticipare che questa struttura sarà centrale nella riorganizzazione della sanità pubblica molisana! Con un primo stanziamento di 4 milioni e 600mila euro a favore del SS Rosario si avvierà una diversa e funzionante sanità pubblica nel territorio venafrano”. Questa la “buona nuova” pronunciata dinanzi al SS Rosario di Venafro dal dg della sanità molisana, Di Santo, concetti che di fatto avviano un percorso nuovo per il nosocomio venafrano da troppo tempo relegato ai margini della sanità pubblica regionale tra contrazioni, chiusure di unità e trasferimento di personale. Il SS Rosario quindi si appresta a “rialzare la testa”, tornando ad essere -stando a quanto asserito ufficialmente- funzionante e funzionale in toto, seppure sotto altra veste rispetto al suo recente ed ottimo passato medico/sanitario. Ovvio che i molisani dell’ovest della regione aspettino adesso che dalle parole si passi finalmente ai fatti concreti perché il SS Rosario recuperi la funzionalità smarrita e garantisca alle popolazioni del mandamento venafrano il suo innovativo ruolo di casa della salute.