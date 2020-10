“Ma come si fa a non capire che bisogna destinare da subito a Centro COVID il presidio ospedaliero di LARINO? “Lo scrive il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Filoteo Di Sandro.

I contagi aumentano ogni giorno di più. La gente è preoccupata. I posti letto in Ospedale sono saturi. I Pronto Soccorso intasati. Contagiati, isolati nel proprio domicilio, senza che nessuno pensi a loro e in attesa di tamponi che arriveranno chissà quando. Ci vuole modestia ed intelligenza per modificare il proprio pensiero e scelte già fatte, purtroppo non è da tutti”.