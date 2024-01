Costruire (o meglio assemblare) auto in Italia è ancora possibile: la Dr Automobiles Groupe di Macchia d’Isernia, in Molise, ha immatricolato in Italia 32.657 grazie a una precisa strategia commerciale, incentrata soprattutto sulle vendite a privati, che ha fatto registrare nel canale retail un incremento del 106% rispetto al 2022 (29.833 auto contro le 14.499 dell’anno scorso), con una quota cresciuta al 2,86%. Tuttavia se si contano anche le vendite all’estero, e in particolare in Spagna) il totale complessivo raggiunge le 36.193 unità e il fatturato registra un aumento fino a circa 700 milioni di euro (più 52%).

Nel 2024 l’azienda presieduta da Massimo Di Risio ha previsto il lancio di nuovi modelli per i 4 marchi attuali (DR, EVO, Sportequipe, X) e la presentazione di nuovi brand, oltre ad un nuovo impianto di produzione, che andrà ad affiancare i due stabilimenti già operativi. È stato deciso l’ulteriore potenziamento del centro ricerca e del magazzino ricambi mentre è prevista una crescita anche sul piano occupazionale. Attualmente lavorano per il gruppo oltre 500 persone.

redazione