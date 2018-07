In questo momento per me è difficile trovare le parole giuste, voglio provarci per rispetto di tutte le persone che mi vogliono bene ed hanno creduto in me. Vi scrivo queste parole con gli occhi pieni di lacrime perché per me l’ISERNIA F.C. rappresenta di più di una semplice squadra, è amore incondizionato verso la mia città, una seconda pelle.

Ho preso la guida di questa squadra nel peggior momento della sua storia, intorno a me solo fango e ceneri, debiti e tanti ragazzini. In due anni serie D, ma nel frattempo tante montagne da scalare, tanti bocconi amari da mandar giù per un solo obiettivo: FAR TORNARE GRANDE LA MIA ISERNIA. Ci siamo riusciti, grazie a tutti: giocatori, tifosi, società e se posso, un po’ grazie anche al mio lavoro. Ero pronto per questa grande avventura ma dopo due mesi di silenzio, ieri mi è stato comunicato che non sarei stato riconfermato perché la società preferiva una figura esperta.

Ci può stare, massimo rispetto per chi investe e permette di vivere alla mia Isernia FC. Ho solo un rammarico, non aver ricevuto nessuna telefonata in questi mesi dal nuovo direttore tecnico Adelmo Berardo, aveva il dovere di farmi almeno una telefonata, una semplice chiacchierata, per poi decidere in massima tranquillità. Dov’era lui quando con una juniores dovevo difendere questa gloriosa società per il Molise? Quando non c’erano nemmeno i palloni? Abbiamo lavorato in silenzio perché la società stava facendo qualcosa di straordinario per salvare l’Isernia FC.

Ha deciso di non riconfermarmi su quale base? Per il record di punti lo scorso anno o perché sono un ragazzo che ama la mia città e difende i miei valori? Resterò senza squadra perché mi è stato comunicato ieri la mia non riconferma e va bene così questo dimostra la mia serietà nell’aspettare solo l’ISERNIA, resterò a testa alta e con i tanti tecnici AIAC non mancherà occasione per aggiornarmi, imparare e crescere.

Chiudo ringraziando tutti, tutta l’ISERNIA FC (presidente, dirigenti, magazziniere, custodi, assessore allo sport) che mi ha permesso di provare emozioni forti, tra le più belle della mia vita; I miei giocatori, a cui dico di non mollare e di difendere con i denti questa serie D; gli Cherokee, dal prossimo anno sarò in gradinata con voi perché i giocatori passano, la società passa ma l’ISERNIA FC resterà per sempre; i tifosi storici, la serata in cui mi avete offerte la cena resterà tra le più belle della mia vita; infine il mio grande staff, magari non saremo pronti, magari si, io sono convinto che professionisti come voi non ci sono e addirittura la D può starvi stretta.

Ora invito tutti i tifosi a stringersi intorno alla società e squadra, abbiamo una serie D da difendere .

GRAZIE ISERNIA PER SEMPRE NEL MIO CUORE