di T.A.

Un tema in cronaca da anni e che si pensava risolto, ma così non è. Trattasi delle scritte in inglese della Rai nel corso delle riprese di corse ciclistiche in Italia. E’ appena partita infatti la Tirreno/Adriatico 2024, bellissima corsa a tappe tra le due sponde italiane che di fatto apre la stagione ciclistica dell’anno corrente e che è una vetrina assai suggestiva per il ciclismo e le bellezze naturali della nostra penisola. Ebbene, tra tante positività unanimemente apprezzate, ecco ripresentarsi la “nota dolente” delle scritte in lingua inglese sul teleschermo. Evidenziano la cosa tantissimi appassionati di ciclismo che al pomeriggio amano intrattenersi dinanzi alla tv per emozionarsi con la bellissima ed assai suggestiva Tirreno/Adriatico ’24, ai quali però proprio non va giù di vedere scorrere sul teleschermo scritte in lingua straniera piuttosto che in italiano, come sarebbe più logico ed ovvio secondo tali attenti osservatori. “Siamo in Italia e appare ovvio leggere scritte in italiano –affermano in molti- ed invece la Rai predilige scritte ed informazioni in lingua straniera ! E’ un fatto incredibile e nient’affatto bello per tutti gli italiani appassionati di ciclismo ! Del resto in occasione di corse ciclistiche in altre nazioni, a ragione si mandano in onda scritte nella lingua nazionale del Paese che ospita ; vedi la Francia e il Tour de France con scritte in francese ! Solo in Italia accade tutt’altro ! Cambieranno finalmente le cose, dando spazio e risalto alla bellissima lingua italiana ?”. Non resta che girare il tutto ai vertici della Rai …