“Destano preoccupazione le stime negative dello Svemiz per il Mezzogiorno nel 2023, che prevedono una spaccatura con il centro nord destinata ad accentuarsi ancora di più se le previsioni saranno confermate. Anche se il rapporto descrive un ruolo di traino avuto dalle costruzioni al sud grazie ai bonus edilizi, preoccupano gli effetti dell’annunciata recessione anche sul nostro settore, che già sta risentendo pesantemente del blocco del superbonus e dei rincari dei materiali. Se a stretto giro non saranno riaperte le piattaforme per le cessioni dei crediti edilizi, le conseguenze saranno ancora più disastrose e trascineranno nel baratro imprese e lavoratori, perché questo blocco ha generato una crisi di liquidità ormai insostenibile”.

E’ quanto dichiara il Presidente dell’ACEM-ANCE Molise Corrado Di Niro a commento del rapporto Svimez presentato il 28 novembre scorso.