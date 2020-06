Come già preannunciato, ancor prima dell’epidemia, in qualità di Consigliere delegato al Turismo e Territorio, è mio interesse instaurare un confronto costruttivo e fattivo con l’intero Comune di Filignano, comprese tutte le frazioni, volto ad evidenziare tutte le problematiche e le potenzialità relative al settore da me rappresentato affinché il Comune intero possa giungere ad un turismo di alto livello.

In ragione di quanto detto, è opportuno ed auspicabile che ogni frazione nomini un rappresentante che parteciperà alle riunioni, di volta in volta organizzate, per esporre idee e progetti in ambito Territoriale e Turistico, affinché possano essere programmati Progetti/eventi volti al potenziamento del Turismo nel Comune.

Nelle Riunione sarà presente anche il Presidente della Proloco locale o, in sua vece, un delegato. Vi chiedo, pertanto, di far pervenire i nominativi di tutti coloro che vorranno partecipare all’indirizzo mail geom.dimeo@gmail.com ovvero tramite whatzApp al numero 3460622451, entro e non oltre il 10 luglio 2020. Sicuro di avere un positivo riscontro, per il bene dell’intero Comune.