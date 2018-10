Come riporta un articolo de “Il Giornale”, l’ultima promessa di Di Maio è stata smentita dal documento programmatico di bilancio del governo gialloverde. Motivo? Le risorse stanziate nel 2019 sono pari a zero. Nel 2020 e nel 2021 ammontano invece a 360 milioni l’anno per un totale di 720 milioni in tre anni.

Fondi ben lontani da quel miliardo e mezzo annunciato ieri in pompa magna da Palazzo Chigi. Che rivendicava: “Il fondo è così ampliato di 14 volte rispetto a prima”. Una fonte governativa, come scrive la Reuters, spiega che gli 1,5 miliardi sono un obiettivo di legislatura, da raggiungere cioè in cinque anni. Al momento però l’obiettivo è molto lontano, soprattutto dai proclami.