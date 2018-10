In un video su Facebook, Di Maio aveva affermato: “Per fortuna ci siamo vaccinati anni fa dalle bufale, dalle fake news dei giornali e si stanno vaccinando anche tanti altri cittadini tanto è vero che stanno morendo parecchi giornali tra cui quelli del Gruppo L’Espresso che, mi dispiace per i lavoratori, stanno addirittura avviando dei processi di esuberi al loro interno perché nessuno li legge più perché ogni giorno passano il tempo ad alterare la realtà e non a raccontare la realtà”.

I giornalisti di Repubblica ed Espresso a Di Maio: “Continueremo a raccontare la verità”.

“Ancora un volta il vicepremier Luigi Di Maio non perde occasione per mostrare a tutti gli italiani la sua cultura”. I cdr di Repubblica ed Espresso rispondono al vicepremier Luigi Di Maio che in una diretta Facebook, ha attaccato il Gruppo Gedi, editore di Repubblica, evocando la morte dei giornali e il licenziamento dei giornalisti.

“È emergenza libertà di stampa”, ha detto Carlo Verna, presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti (Odg). “Dopo le parole del ministro, il tema e le relative iniziative da prendere saranno inserite all’ordine del giorno della consulta dei presidenti e dei vicepresidenti regionali, già in programma sulla questione della riforma dell’accesso alla professione dopodomani”, ha detto Verna.