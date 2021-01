di Redazione politica

La notizia del rinvio a giudizio del consigliere Andrea Di Lucente ha mandato nel caos la politica regionale. Questa mattina, durante la riunione dei capigruppo di Palazzo D’Aimmo, il portavoce del Movimento 5 Stelle Andrea Greco ha portato all’attenzione dei colleghi la notizia trapelata mercoledì 6 gennaio 2021 (https://futuromolise.com/il-consigliere-regionale-di-lucente-rinviato-a-giudizio-per-malversazione-ai-danni-dello-stato/) riguardante il rinvio a giudizio del capogruppo dei Popolari per l’Italia.

Di Lucente oggi era assente alla riunione, confessa Andrea Greco che ha colto la palla al balzo per esprimere la sua idea: vista la ribalta mediatica della notizia del rinvio a giudizio per malversazione ai danni dello Stato, bisogna presupporre che sia vera. Se si tratta di una fake news, scrive Greco sulla sua pagina Facebook, sono pronto a dare solidarietà politica al consigliere. Ma se fosse vera, dal momento che la storia riguarda l’indebita percezione di fondi europei, allora Di Lucente dovrebbe dimettersi da presidente della Prima Commissione che ha competenze anche sulla gestione dei fondi comunitari.

La storia riguarda il contributo pubblico a valere sui fondi POR-FESR 2007-2013, gestiti prima dal dirigente esterno Massimo Pillarella e poi da Mariolga Mogavero, che nel 2012 la Regione Molise assegnò alla società Gam Consulting srl di proprietà al 95% di Andrea Di Lucente che ne era anche l’amministratore. Nel 2017 però la Guardia di Finanza di Isernia accertò che la società beneficiaria dei fondi pubblici non aveva sede in Molise, come dichiarato nella richiesta dei contributi di 150mila euro a fondo perduto.

Di qui la revoca del finanziamento da parte della Regione Molise citata, oggi per danni dalla Gam Consulting, e la richiesta della Procura della Repubblica di Isernia per il rinvio a giudizio, avvenuto lo scorso dicembre 2020 . Il processo a carico del consigliere regionale inizierà il prossimo 10 marzo.

Intanto però il dibattito politico pone l’attenzione su ruoli ritenuti probabilmente “incompatibili” con la vicenda in corso. A partire dalla presidenza della Prima Commissione pur “nel rispetto del principio di non colpevolezza” o presunta innocenza che solo la magistratura può accertare.