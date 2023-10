di A. DG.

Ancora un’aggressione a personale penitenziario nel carcere di Campobasso: un detenuto

ha aggredito due agenti costretti a ricorrere a cure sanitarie. A riferirlo è il segretario

generale del S.PP. Aldo Di Giacomo rivolgendo attestati di solidarietà a colleghi e famiglie e

sottolineando che la situazione è diventata insostenibile. Il nuovo episodio di violenza fa

seguito di pochi giorni, prima all’aggressione contro il responsabile sanitario della struttura,

il dottore Pasquale Del Greco e successivamente ad un sovrintendente di polizia

penitenziaria e uno psichiatra, a riprova che i piccoli istituti penitenziari vivono, al pari dei

più grandi, l’emergenza che riguarda le condizioni di lavoro del personale a rischio

quotidiano. È ora di dire basta e di garantire l’incolumità dei baschi blu che ogni mattina

escono di casa per assolvere ai compiti di servizio dello Stato. C’è una discriminazione

diventata intollerabile tra lavoratori per i quali scattano giustamente i protocolli di sicurezza

in qualsiasi posto di lavoro e il personale penitenziario per i quali le aggressioni di detenuti

sono quasi considerate un “incidente ordinario”. L’Amministrazione Penitenziaria deve

investire in strumenti e mezzi di protezione. Accade invece che si diffondono circolari su

come comportarsi nei casi di violenza dei detenuti che si risolvono di fatto in un invito a

“voltare l’altra guancia”.