di Redazione

“Non ci facciamo mancare nulla in fatto di primati negativi. L’ultimo: la Regione Molise

“maglia nera” di cattivo pagatore con 218 giorni di attesa, praticamente sette mesi per

eseguire un mandato di pagamento”. Così Aldo Di Giacomo, presidente Associazione

Cultura e Solidarietà commentando il nuovo censimento realizzato dal Sole 24 Ore sui

tempi di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione (Ministeri, Regioni, Comuni).

“Alla Regione – riferisce – si devono aggiungere l’Azienda Sanitaria Locale con 86,3 giorni e

il Comune di Isernia con 72,1 giorni di tempo per pagare quanto dovuto a creditori

(imprese e cittadini). È solo questo il sintomo più grave, ma purtroppo non l’unico, di

quella che gli esperti che hanno realizzato il censimento chiamano “patologia” della

Pubblica Amministrazione che in Molise ha una “febbre altissima”. Altro che snellimento di

tempi e procedure in più occasioni promessi e sbandierati. Da noi – afferma Di Giacomo –

siamo al peggiore esempio di Pubblica Amministrazione con le conseguenze ben note che

si ripercuotono sulla comunità, sia in termini economici perché come ben sanno gli

imprenditori i ritardi di incasso incidono pesantemente, che in termini di servizi per i

cittadini. Il Pnrr con i “tempi europei” imposti da Bruxelles offre un’ultima possibilità di

recuperare i ritardi nella primavera 2025. Ma se non ci si attrezza con personale e

strumentazioni adeguati – conclude Di Giacomo – resteremo “cattivi pagatori”, i peggiori

d’Italia.