di T.A.

IN TANTI IN PRIMA LINEA A VENAFRO PER LA LOTTA AL FEMMINICIDIO. L’INTERESSANTE INIZIATIVA DEL CONSULTORIO FAMILIARE ”IL GIRASOLE”.

Un impegno comune, è quanto auspicabile e necessario, per combattere la violenza di genere e debellare il femminicidio che tante disgrazie sta apportando. E’ stato asserito a più voci e in maniera determinata a Venafro su iniziativa del Consultorio Familiare “Il Girasole” e di altre associazioni del territorio. A conclusione dell’impegnativo percorso si è tenuto l’appuntamento “Nemmeno con un fiore”, tenutosi alla Palazzina Liberty con un affollato uditorio ed oratori di vario genere. Dalla ginecologa Angela Scungio, Direttrice del citato Consultorio Familiare alle autorità politiche ed istituzionali Lancellotta e Ricci, dalla dr. Daniela Morero del Centro Antiviolenza alla dr. Maria Grazia La Selva, dal v. Ispettore della Polizia di Stato Donatella Marchese all’agente Eduardo D’Abbraccio, dai dr. Benedetto Potena, Michele Onorato, Cecilia Zilli e Stefania De Fusco ai musicisti e poeti quali Giuseppe Cimino, Paola Ciccone, Laura Scungio ed Anna Napolitano. Non è mancato altresì l’apporto di donne che lavorando all’uncinetto hanno ribadito la loro totale avversione a siffatta terribile realtà sociale. Un coro cioè convinto e motivato di “NO AL FEMMICIDIO ED ALLA VIOLENZA DI GENERE” in modo da ripristinare serenità e sicurezza in tanti. Nella circostanza sono state sottolineate le situazioni ricorrenti del deprecabile fenomeno, evidenziando i segnali premonitori che portano a tanto e che è necessario debellare sul nascere prima che il caso esploda. Perciò la necessità di denunciare e parlarne, rivolgendosi alle forze di polizia ed ai centri antiviolenza quale argini per salvare vite umane.