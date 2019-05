Una violenta rivolta è scoppiata questa sera, mercoledì 22 maggio, all’interno del carcere di via Cavour a Campobasso. I detenuti stanno danno vita ad una protesta clamorosa di cui al momento non si conoscono le ragioni. Dalle prime informazioni arrivate in redazione si parla di materassi incendiati, vetri rotti e lenzuola date alle fiamme.

Scene degne di un film di Hollywood che stanno generando paura nei campobassani che abitano nei pressi della casa circondariale. Il carcere del capoluogo di regione da tempo è al centro di fatti cronaca, ma mai si sarebbe potuto immaginare di arrivare ad una situazione simile. Una protesta di questa portata non la si vedeva da tempo. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e le ambulanze del 118.