di T.A.

Quante esperienze particolari, quanti incontri casuali, quanti personaggi oggi non più tra noi ed altri ancora sulla cresta dell’onda della notorietà nazionale. Capita spesso, è un piacere imbattersi in volti noti o anche ricordare chi s’incontrò per caso ed oggi non è più. Dove tutto questo? Un po’ dappertutto, tanto in montagna che al mare. In questo caso ci “fermiamo” all’Isola Verde del Tirreno, la bellissima Ischia, meta estiva a due passi dal Molise e che continua ad essere prediletta da italiani e stranieri di mezzo mondo grazie alle sue acque pulite, all’ambiente meraviglioso, al verde che la contraddistingue, alle preziose terme ed alla mitezza del clima. Tanto è vero tutto questo e tant’altro -e veniamo agli incontri “importanti”- che anche il mai dimenticato Fred Bongusto, la voce “calda” e suadente del Molise che ha fatto ballare, sognare ed innamorare mezzo mondo, era un abituee dell’isola, ed in particolare di Lacco Ameno. “Lo incontrai in quelle acque, al largo sul suo natante, – spiega il protagonista dell’episodio- e ci salutammo da lontano nel nome del Molise, non potendo Fred avvicinarsi a riva col suo mezzo di mare. Un breve agitare delle mani da distanza, accennando al Molise e alle sue bellezze naturali”. Quindi l’altro incontro “importante” sempre a Ischia, ancora d’ estate, questa volta al porto di Casamicciola e in questo caso con Billy Costacurta quand’era in piena attività calcistica quale apprezzato difensore del Milan assieme a Capitan Baresi. “Lo vidi in lontananza al porto di Casamicciola -ricorda lo stesso interlocutore di prima- appena sceso con la famiglia da un aliscafo partito da Napoli e al mio saluto si mostrò molto espansivo e socievole. Era con moglie e figli piccoli, ma si fermò volentieri a parlarmi e salutarmi. Carattere aperto Costacurta che a distanza di decenni ricordo sempre volentieri. Sono gli episodi -anche semplici come quelli appena citati- che arricchiscono l’estate di ieri e di oggi, contribuendo a renderla interessante senza soluzione di continuità.