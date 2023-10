di T.A.

L’hanno voluta fortemente i lettori che di fatto l’hanno ideata e suggerita. Ed eccoci nostro malgrado (perché francamente piacerebbe scrivere di tutt’altro !) ad una nuova puntata della neo rubrica popolare cittadina titolata dai venafrani stessi … “Questo paese è tutto da rifare!”, riferendosi appunto a quanto non va in città senza che s’intravedano correttivi e rimedi da parte delle istituzioni pubbliche. A testimoniare le nuove puntate di siffatto … “muro del pianto” sono diverse foto pervenute in redazione da parte degli stessi lettori. Ci sono quelle che testimoniano il rifacimento in pieno giorno delle strisce pedonali su Via Campania, ingresso sud dell’abitato, con le osservazioni degli autori dei click secondo i quali, “Sono interventi da farsi nelle ore notturne con opportuni accorgimenti, ma non certo in pieno giorno con l’intenso traffico interregionale in atto, tant’è file, code ed inconvenienti vari”. Quindi altre testimonianze fotografiche nel centro storico con auto parcheggiata a ridosso dell’edicola votiva dei Santi Martiri al rione Colle, e quindi con relativo rispetto sia per il sentimento popolare di fede e sia per la storia dei Santi Martiri della città, o con moto abbandonata in un vicolo senza che si provveda a farla rimuovere. Tutto qui ? Purtroppo no ! “Ha visto lo stato di abbandono ed incuria -testimonia altro lettore- della vegetazione all’interno del manufatto in cemento all’ingresso delle Poste venafrane in piazza D’Acquisto? Che brutta desolazione !”. Ed è bene che ci fermiamo qui …