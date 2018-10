Si comunica che, in vista dell’incontro di calcio Isernia – Campobasso, in programma domenica 22 ottobre p.v., presso lo stadio comunale di Isernia, in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltosi ieri, giovedì 18 ottobre, è stato stabilito, in conformità alla determinazione n. 38/2018 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, di adottare, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, le seguenti prescrizioni:

– vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti nel limite di 250 tagliandi, nelle ricevitorie individuate dalle società sportive sotto la responsabilità delle stesse, previa esibizione da parte dell’acquirente di un documento di identità;

-vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti sino alle ore 19.00 del giorno antecedente la gara;

– trasmissione a cura della società sportiva ospitata dell’elenco degli acquirenti alla Questura di Isernia entro le ore 10,00 del giorno della gara;

– impiego nel settore ospiti di volontari delle società ospitate con casacca riconoscibile (simile a quella degli steward);

– adeguata comunicazione ai tifosi delle Società Sportive interessate.