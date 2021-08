Non sarà più Massimo Pillarella a gestire il bilancio della Regione Molise. L’ex socio in affari di Paolo di Laura Frattura, nonché dirigente senza concorso promosso da Toma a direttore del Secondo Dipartimento, è stato demansionato con delibera di Giunta numero 274 del 12 agosto 2021. Il servizio sarà gestito dalla Direzione Generale della Salute guidata dalla patriciellianaLolita Gallo. A volere questa modifica sulle competenze organizzative, è stata proprio la Presidenza della Giunta regionale “in relazione a specifiche esigenze funzionali connesse all’emergenza economico-finanziaria del Servizio Sanitario della Regione Molise e alla conseguente attuazione delle misure imposte dalla legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari”. Insomma, sempre per le vie bravi, quindi con una telefonata, il governatore Toma oggi anche commissario ad acta alla Sanità ha chiesto di “incardinare l’intera attività regionale relativa alla gestione delle risorse finanziarie, del bilancio e della ragioneria generale all’interno della Direzione generale per la salute, attesa l’urgente necessità di rendere più agevole e immediata l’interlocuzione tra il Servizio regionale competente e la gestione sanitaria accentrata (GSA) e di favorire pertanto la realizzazione degli obiettivi di piano” di rientro dal disavanzo.