Continuano i controlli da parte dei Carabinieri Forestali di Isernia per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti, con grave danno per l’ambiente e i cittadini. I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Frosolone, durante le verifiche presso uno stabilimento abbandonato in una zona periferica isernina, rinvenivano un deposito incontrollato di rifiuti consistenti in macchinari ferrosi, cavi, pneumatici ed altro materiale. Per tale condotta, i due responsabili del complesso sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per aver violato le norme in materia ambientale.