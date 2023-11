di Redazione

I militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Termoli (CB) hanno denunciato, alla competente Procura della Repubblica di Larino, un cittadino italiano residente nella provincia di Campobasso, ritenuto responsabile di uno dei due incendi che, nella tarda mattinata dello scorso 27 ottobre, si sono sviluppati in agro del Comune di Termoli, in località Ponticelli.

Recatisi sul posto a seguito di segnalazione, richiedevano, al numero di emergenza 115, l’intervento di una squadra di Vigili del fuoco per lo spegnimento dell’incendio di vegetazione che, a causa del forte vento, avanzava verso il centro abitato di Termoli.

Contestualmente, nel perlustrare l’area, individuavano una persona che frettolosamente e con fare sospetto si metteva alla guida di un’autovettura parcheggiata lungo la strada.

Allontanatasi l’autovettura, di lì a breve, si notava il divampare di fiamme che, espandendosi e sollevandosi dalla sottostante vegetazione seccaginosa, provocavano un ulteriore fronte di incendio.

Gli investigatori hanno ipotizzato che l’indagato, allevatore che è solito condurre al pascolo i propri cavalli in quella zona, abbia agito con lo specifico intento di utilizzare il fuoco per rinnovarne il “cotico erboso”.

Ora l’uomo dovrà rispondere del reato di incendio di cui all’articolo 423 del codice penale, le cui pene prevedono la reclusione da tre a sette anni.