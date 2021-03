Di Giovanni Minicozzi

In questo fazzoletto di terra chiamato Molise, vittima incolpevole di un disastro pressoché totale, succede che i poteri forti (politici e non solo) non accettano le critiche oggettive e documentate di chi non condivide il pensiero unico.

Il loro evidente obiettivo è quello di addomesticare la stampa e i pochi giornalisti che cercano di raccontare la verità.

In alcuni casi costoro tentano addirittura di ribaltare le informazioni veritiere che circolano in rete diffondendo notizie edulcorate e autocelebrative sul loro operato.

Non mancano di far recapitare – anche a semplici cittadini che in rete esprimono le proprie opinioni – velate minacce di querele o ritorsioni riguardanti la loro attività imprenditoriale e professionale.

Naturalmente la stampa è facilmente controllabile, per quello che racconta in tv o che scrive sui quotidiani cartacei e telematici, ma la rete no, almeno in apparenza. Infatti succede che alcuni “capi dei capi” impegnano segretarie “tutto fare”, retribuite con soldi pubblici, per verificare articoli e commenti di persone non allineate o di giornalisti liberi e indipendenti.

Subito dopo le ragazze informano il capo il quale attiva il suo impulso minaccioso o chiama in soccorso la magistratura ritenendosi offeso e denigrato.

Quasi sempre si tratta di querele temerarie che finiscono nel nulla perché quando si racconta la verità non esiste il reato di diffamazione ma l’effetto sulle persone più deboli è garantito.

In sostanza, secondo il loro pensiero unico, nessuno dovrebbe permettersi di disturbare il manovratore pena ritorsioni professionali o giudiziarie.

Una condizione paradossale e insopportabile che mette in pericolo la democrazia, la civiltà e la futura rinascita del Molise.

Una condizione che insieme possiamo ribaltare attraverso la descrizione puntuale e veritiera della tragica situazione sanitaria, economica, sociale e politica della nostra martoriata terra.

Per quanto ci riguarda racconteremo tutto, anche eventuali intrecci perversi tra politica, conflitti di interessi e malaffare.

A tutelarci è l’art. 21 della Costituzione.

A maggior ragione in tempo di pandemia acuta che mette a rischio la salute e la vita dei molisani bisogna rispettare questa norma Costituzionale, al di là dei rapporti personali di ciascuno.

NON ABBIATE PAURA, DITE SEMPRE LA VERITÀ.