di Domenico Pio Abiuso

Ancora incuria da parte di ignoti cittadini incivili. Rifiuti speciali, in questo caso pneumatici, sono stati abbandonati in zona “Bosco Chiusano”, in agro di Gambatesa.

Le foto del degrado sono state postate sui social, dove gli utenti hanno espresso il loro sdegno e la loro disapprovazione per un comportamento per niente rispettoso nei confronti dell’ambiente e del prossimo.

Non è il primo episodio di questo genere nel territorio comunale del borgo fortorino. Si spera vivamente che questi accadimenti non avvengano più.