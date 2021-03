Soggetti beneficiari del contributo a FONDO PERDUTO:

Tutte le aziende (senza riferimento ad alcun codice ATECO) colpite dalla pandemia è riconosciuto un contributo a fondo perduto se:

▪ Ditte individuali, società di Persone e società di Capitali che svolgono attività di impresa

▪ Lavoratori Autonomi e professionisti

▪ Aziende agricole

che svolgono la propria attività nel territorio dello Stato Italiano.

I soggetti ESCLUSI dal Contributo sono:

▪ Partite IVA che hanno cessato l’attività alla data di Entrata in vigore del Decreto Legge

▪ Hanno aperto la Partita Iva dopo l’Entrata in vigore del Decreto Legge

▪ Enti Pubblici

▪ Intermediari finanziari

REQUISITI NECESSARI per beneficiare del Contributo a Fondo Perduto:

▪ Ricavi dichiarati nell’ANNO 2019 fino ad un massimo di 10 milioni di Euro

▪ Il contributo a FONDO PERDUTO spetta se l’ammontare medio mensile del Fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore ad almeno il 30% dell’ammontare medio mensile del Fatturato e corrispettivi dell’anno 2019

▪ Per le Partite IVA aperte nell’anno 2020: contributo a fondo perduto FISSO di €. 1.000,00 per le ditte individuali e €. 2.000,00 se società

CALCOLO DEL CONTRIBUTO SPETTANTE:

▪ Ogni Partita IVA dovrà confrontare il volume di affari del 2020 con quello del 2019, dividendo il risultato per i 12 mesi dell’anno e verificare che ci sia stato un calo di almeno il 30%

▪ Va calcolata la RIDUZIONE MEDIA MENSILE di fatturato subita del 2020 rispetto al 2019

▪ Alla RIDUZIONE MEDIA MENSILE calcolata dovrà essere applicato il criterio percentuale specifico per la fascia di fatturato ossia

60% per fatturato 2019 fino a 100.000 euro

50% per fatturato 2019 da 100.001 a 400.000 euro

40% per fatturato 2019 da 400.001 a 1.000.000 euro

30% per fatturato 2019 da 1.000.001 a 5.000.000 euro

20% per fatturato 2019 da 5.000.001 a 10.000.000 euro

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: attraverso una Piattaforma telematica predisposta da SOGEI per L’Agenzia delle Entrate. Ci saranno 60 giorni per fare richiesta e i primi pagamenti dovrebbero partire già dall’ 8 aprile .

Per la presentazione delle domande di contributo e per maggiori INFO mandare una richiesta di assistenza alla seguente email

confimpresemoliseweb@gmail.com

indicando

– il nome dell’azienda

– Referente da contattare

– Recapito telefonico ​​​​​​​

ConfimpreseitaliaMolise

​​​​​​​​​ (Dott. Paolo Cordisco)